Певица Слава объяснила расставание с мужем

Певица Александра Сланевская, более известная под псевдонимом Слава, в декабре объявила о разрыве с бизнесменом Анатолием Данилицким. Многие тогда решили, что разлад в их семье произошел из-за плотного рабочего графика звезды, однако это оказалось не так.
В беседе с Teleprogramma.pro Слава подчеркнула, что они с Данилицким и раньше не виделись из-за работы, однако тогда это никому из них не мешало.
«Просто случились небольшие косяки с его стороны, о которых я говорить не буду. Но все равно для меня Анатолий — близкий и родной человек. А время покажет, что будет дальше», — сказала она.
Как пишет «Вечерняя Москва», от бизнесмена у Славы есть дочь Антонина, отметившая 24 декабря свое 11-летие. Сама певица рассказывала, что бизнесмен в начале их романа звал ее под венец, однако официально они свои отношения так и не оформили.