Певица Слава объяснила расставание с мужем

Как пишет «Вечерняя Москва», от бизнесмена у Славы есть дочь Антонина, отметившая 24 декабря свое 11-летие. Сама певица рассказывала, что бизнесмен в начале их романа звал ее под венец, однако официально они свои отношения так и не оформили.