Нетаньяху: Израилю не нужна военная конфронтация с Россией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением, что не желает военной конфронтации с Россией.
В беседе с телеканалом CNN он подчеркнул, что Иерусалим не хочет вступать в новую российско-израильскую военную конфронтацию. Однако у страны «сложные отношения» с Россией, потому что на границе с Сирией самолеты обеих стран летают друг от друга «на расстоянии плевка».
«Израилю необходима свобода действия в воздухе. И эта свобода действия может привести нас к конфронтации с российскими пилотами. Я предпочитаю, чтобы этого не случилось», — сообщил Нетаньяху.
Ранее стало известно, что Украина получит на вооружение американские танки Abrams в конце 2023 года или начале 2024 года, передает «Царьград».