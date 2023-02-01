Нетаньяху: Израилю не нужна военная конфронтация с Россией

В беседе с телеканалом CNN он подчеркнул, что Иерусалим не хочет вступать в новую российско-израильскую военную конфронтацию. Однако у страны «сложные отношения» с Россией, потому что на границе с Сирией самолеты обеих стран летают друг от друга «на расстоянии плевка».