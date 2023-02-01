Украинские нацисты обстреляли село Новостроевка в Белгородской области

Никто не пострадал, однако три частные домовладения получили повреждения. Несколько снарядов упали на территории фермерского хозяйства, в результате чего были зафиксированы разрушениях хозпостроек и спецтехники. На месте работают сотрудники экстренных служб. Последствия обстрела устраняются.