Село Новостроевка в Грайворонском городском округе Белгородской области попало под обстрел со стороны украинских нацистов. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.
Никто не пострадал, однако три частные домовладения получили повреждения. Несколько снарядов упали на территории фермерского хозяйства, в результате чего были зафиксированы разрушениях хозпостроек и спецтехники. На месте работают сотрудники экстренных служб. Последствия обстрела устраняются.
Несколько дней назад военнослужащие ВСУ обстреляли больницу в Новоайдаре в ЛНР. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщала Deita.