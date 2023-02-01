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Украинские нацисты обстреляли село Новостроевка в Белгородской области

Происшествия
Украинские нацисты обстреляли село Новостроевка в Белгородской области

Село Новостроевка в Грайворонском городском округе Белгородской области попало под обстрел со стороны украинских нацистов. Об этом глава региона Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале.

Никто не пострадал, однако три частные домовладения получили повреждения. Несколько снарядов упали на территории фермерского хозяйства, в результате чего были зафиксированы разрушениях хозпостроек и спецтехники. На месте работают сотрудники экстренных служб. Последствия обстрела устраняются.

Несколько дней назад военнослужащие ВСУ обстреляли больницу в Новоайдаре в ЛНР. Погибли 14 человек, еще 24 получили ранения, сообщала Deita.
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