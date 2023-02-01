Ученые обнаружили доказательство участия женщин из племени майа в доколумбовых войнах

Также исследователи выяснили, что кости предплечья мужчин были лучше приспособлены для стрельбы из лука, чем у женщин из числа простолюдинов. Однако именно представительницы слабого пола из элиты имели относительно высокий уровень мастерства в вопросе владения луком, пишет Planet Today.