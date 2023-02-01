Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Ученые обнаружили доказательство участия женщин из племени майа в доколумбовых войнах

Общество
Ученые обнаружили доказательство участия женщин из племени майа в доколумбовых войнах

Знатные женщины из древнего племени майа могли участвовать в доколумбовых войнах наравне с мужчинами, заявили ученые.

Во время раскопок на полуострове Юкатан археологи обнаружили останки женщины с наконечником стрелы, застрявшим в лопатке. Проведя анализ, специалисты предположили, что она могла быть искусной лучницей наравне с воинами-мужчинами.

Также исследователи выяснили, что кости предплечья мужчин были лучше приспособлены для стрельбы из лука, чем у женщин из числа простолюдинов. Однако именно представительницы слабого пола из элиты имели относительно высокий уровень мастерства в вопросе владения луком, пишет Planet Today.
ученые майа женщины
Военкоры ФАН
Лучшие в аду