Программист Цветков раскрыл опасность оставляемого пользователями Сети «цифрового следа»

Защититься от такого анализа, по словам Цветкова, практически невозможно даже тем, кто максимально анонимизирует свой «цифровой след». Он рекомендовал пользователям не засиживаться в интернете до полного «отключения мозга», а также откладывать на несколько дней спонтанное решение совершить покупку.