Программист Цветков раскрыл опасность оставляемого пользователями Сети «цифрового следа»

Каждое действие пользователя Сети порождает «цифровой след». О его опасности рассказал эксперт в области разработки ПО Сергей Цветков.
В беседе с Общественной Службой Новостей программист отметил, что с помощью анализа «цифрового следа» можно выявить привычки интернет-пользователей и определить их характер поведения. Сделанные выводы помогут понять, какая окажется для них наиболее действенной.
Защититься от такого анализа, по словам Цветкова, практически невозможно даже тем, кто максимально анонимизирует свой «цифровой след». Он рекомендовал пользователям не засиживаться в интернете до полного «отключения мозга», а также откладывать на несколько дней спонтанное решение совершить покупку.