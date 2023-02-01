События на Украине к 21:00 1 февраля: СБУ обыскивает чиновников, Польша отказалась поставить Киеву истребители

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 1 февраля.
Россия
Заявления Минобороны РФ
Министерство обороны России в ходе ежедневного брифинга сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и скопления техники ВСУ на Купянском и Лиманском направлениях. В общей сложности противник потерял до 125 военнослужащих, 3 боевые бронемашины, 2 пикапа и автомобиль, гаубицу Д-20.
На Донецком направлении российские подразделения заняли более выгодные рубежи, поразив позиции ВСУ и уничтожив склад боеприпасов украинских войск. Противник потерял более 100 военнослужащих, танк, 3 боевых бронемашины, гаубицу «Мста-Б», боевую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ураган», артустановку Caesar.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях поражены подразделения украинских войск и территориальной обороны. Потери ВСУ составили более 60 человек личного состава, танк, БМП, 2 бронетранспортера и 3 автомобиля, а также 3 гаубицы. В Запорожской области уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.
На Херсонском направлении в районе озера Круглик уничтожены 2 моторные лодки и до 10 человек десанта ВСУ. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 3 склада боеприпасов ВСУ в регионе.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 88 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 131 районе. В Сумской области уничтожены цеха предприятия по производству боеприпасов.
Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 беспилотных летательных аппаратов в Луганской Народной Республике (ЛНР), Донецкой Народной Республике (ДНР), Запорожской области. Перехвачено 3 снаряда РСЗО HIMARS.
ДНР
В течение дня украинские войска открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Горловка, Ясиноватая, Никольское. В Никольском под обстрел попал монастырь, погибли 2 человека.
Врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Киев продолжает перебрасывать в Угледар новые подкрепления, в том числе бригады морпехов. Советник главы республики Ян Гагин сообщил, что наступление союзных сил на город замедлилось, но не остановилось.
Военный корреспондент Александр Симонов рассказал о продолжающихся боях в городской черте Бахмута, а также в его пригородах — на юге Парасковиевки и севере Красной Горы. По словам военкора, бойцы ЧВК «Вагнер» также расширили зону контроля на юге города со стороны Опытного. Параллельно они продвигаются к югу от Бахмута в сторону трассы на Константиновку. Однако говорить об оперативном окружении пока преждевременно, подчеркнул Симонов.
Бизнесмен Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК «Вагнер» освободили населенный пункт Сакко и Ванцетти в окрестностях Соледара.
ЛНР
Пресс-служба управления МЧС ЛНР сообщила, что очередной конвой МЧС России доставил в республику 105 тонн сахара.
Украина
У ряда представителей политических и бизнес-кругов Украины прошли обыски. Так, по данным местных СМИ, сотрудники СБУ обыскали дом миллиардера Игоря Коломойского по делу о махинациях в «Укртатнафте» и «Укрнафте». СБУ заявила, что в этих корпорациях разоблачена схема присвоения прибыли от продажи нефтепродуктов на 40 миллиардов гривен и уклонения от уплаты таможенных платежей на крупные суммы.
Также с обысками пришли к бывшему главе МВД Украины Арсену Авакову по делу о крушении вертолета в Броварах, в результате которого погиб глава министерства внутренних дел страны Денис Монастырский. Утверждается, что разбившаяся машина была приобретена в период работы Авакова на данном посту. Сам экс-министр заявил, что вопросов у следствия к нему нет.
Состоялись обыски в доме депутата от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» и застройщика Вадима Столара. Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что чиновника подозревают в «финансировании терроризма».
Аналогичная ситуация с обысками сложилась в управлении Киевской налоговой инспекции, а также в нескольких строительных компаниях в Киеве, которые якобы связаны с Виктором Медведчуком. Обвинение предъявлено экс-главе Минэнерго Украины Игорю Насалику, которого подозревают в подписании убыточных для государства сделок в пользу компаний, связанных с украинским бизнесменом Дмитрием Фирташем.
Сотрудники СБУ также обыскали некоторых чиновников из Министерства обороны Украины. Отмечается, что их подозревают в коррупции в военной сфере на разных уровнях. По словам депутата Гончаренко, глава украинского МО Алексей Резников может покинуть пост и возглавить министерство юстиции.
Гончаренко также сообщил, что по решению кабмина уволены и.о. председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко, а также его заместители Александр Щуцкий и Руслан Черкасский.
Глава СБУ Василий Малюк заявил, что массовые обыски, вручение подозрений и задержания происходят по заданию президента Владимира Зеленского. По словам чиновника, служба «синхронно наносит удар по внутреннему врагу».
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прогнозирует активизацию военных действий на фронте в феврале-марте. Он добавил, что ВСУ несут потери.
Украинцев, ограниченно годных к воинской службе по состоянию здоровья, могут мобилизовать. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача. Утверждается, что такие мобилизованные могут проходить службу в небоевых частях обеспечения.
В Киевской области раскрыта нелегальная схема переправки призывников в страны ЕС под видом волонтеров. Глава регионального управления нацполиции Андрей Небытов сообщил, что сотрудники миграционной полиции пресекли незаконный выезд 6 человек. Стоимость услуг, которые оказывал организатор перевозки, составляла от 500 до 2000 долларов, за эти деньги личные данные граждан вносили в базу «Шлях» («Путь»).
ЕС планирует увеличить число проходящих подготовку украинских военных в рамках миссии ЕС с 15 тысяч до 30 тысяч человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Япония выделила 170 миллионов долларов в виде гранта на восстановление критически важной инфраструктуры Украины.
Польша не намерена передавать Киеву истребители, снижая свой военный потенциал, заявил президент республики Анджей Дуда. Однако Варшава пообещала отправить Украине новую партию танков — в частности, Т-72 и РТ-91.
Израиль рассматривает возможность отправки Украине системы ПРО «Железный купол», сообщил премьер еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Он также добавил, что США уже направили Киеву «большую часть» боеприпасов, ранее находившихся в Израиле.
Высокопоставленный европейский источник сообщил журналистам в Брюсселе темы грядущего саммита ЕС и Украины. По имеющейся информации, будут обсуждаться перспективы создания «трибунала» по Украине и ее восстановление, в том числе с использованием замороженных активов России.