События на Украине к 21:00 1 февраля: СБУ обыскивает чиновников, Польша отказалась поставить Киеву истребители

Военный корреспондент Александр Симонов рассказал о продолжающихся боях в городской черте Бахмута, а также в его пригородах — на юге Парасковиевки и севере Красной Горы. По словам военкора, бойцы ЧВК «Вагнер» также расширили зону контроля на юге города со стороны Опытного. Параллельно они продвигаются к югу от Бахмута в сторону трассы на Константиновку. Однако говорить об оперативном окружении пока преждевременно, подчеркнул Симонов.