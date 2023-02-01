Российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА вооружат уникальными ракетами

Российские специалисты активно работают над новым стратегическим бомбардировщиком ПАК ДА, который будет построен по схеме «летающее крыло».
В материале iReactor говорится, что опытный образец ракетоносца должен подняться в небо в 2025 году, а затем стать частью ядерной триады России. Примечательно, что ПАК ДА вооружат уникальными ракетами, радиус поражения которых составит семь тысяч километров. Сам самолет сможет преодолевать до 15 тысяч километров.
Новые боеприпасы, которые разрабатываются специально для ракетоносца, будут способны анализировать обстановку, самостоятельно выбирать цели и траекторию полета, чтобы избежать перехвата системами ПРО потенциального противника. Подчеркивается, что ПАК ДА будет иметь большой арсенал средств поражения.
По словам авторов публикации, конструкторы сделали акцент на малозаметности в ходе разработки самолета. Предполагается, что при создании бомбардировщика специалисты учтут стелс-технологии американского В-2А Spirit.