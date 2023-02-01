Российский стратегический бомбардировщик ПАК ДА вооружат уникальными ракетами

В материале iReactor говорится, что опытный образец ракетоносца должен подняться в небо в 2025 году, а затем стать частью ядерной триады России. Примечательно, что ПАК ДА вооружат уникальными ракетами, радиус поражения которых составит семь тысяч километров. Сам самолет сможет преодолевать до 15 тысяч километров.