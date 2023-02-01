Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Пранкеры Вован и Лексус сподвигли Джона Болтона на откровение по Украине

Политика
Пранкеры Вован и Лексус сподвигли Джона Болтона на откровение по Украине

Пранкеры Вован и Лексус сообщили о скором выходе нового выпуска своего авторского шоу. Героем очередного розыгрыша стал экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.

В ходе беседы американский политик сделал ряд неожиданных заявлений на тему украинского кризиса. Например, он указал на необходимость блокировать попытки стран Европы выступить в переговоры с Россией, а также признался, что Минские соглашения не были полезными для Киева.

О других откровениях Болтона по Украине, на которые его сподвигли Вован и Лексус, станет известно после выхода полной версии розыгрыша. Выпуск увидит свет уже 2 февраля, написали пранкеры в Telegram-канале авторского шоу.
вован и лексус пранкеры джон болтон сша
Военкоры ФАН
Лучшие в аду