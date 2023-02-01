Пранкеры Вован и Лексус сподвигли Джона Болтона на откровение по Украине

Пранкеры Вован и Лексус сообщили о скором выходе нового выпуска своего авторского шоу. Героем очередного розыгрыша стал экс-советник бывшего президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон.
В ходе беседы американский политик сделал ряд неожиданных заявлений на тему украинского кризиса. Например, он указал на необходимость блокировать попытки стран Европы выступить в переговоры с Россией, а также признался, что Минские соглашения не были полезными для Киева.
О других откровениях Болтона по Украине, на которые его сподвигли Вован и Лексус, станет известно после выхода полной версии розыгрыша. Выпуск увидит свет уже 2 февраля, написали пранкеры в Telegram-канале авторского шоу.