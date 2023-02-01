«Инициатива Трюдо по уничтожению Канады»: соцсети ответили на декриминализацию героина в Ванкувере

Согласно постановлению, наркотики лишь декриминализируются, а не легализуются, то есть они не будут продаваться в магазинах и остаются незаконными независимо от количества. Употребление наркотиков по-прежнему запрещено на территории начальных и средних школ, в аэропортах, на судах и вертолетах береговой охраны Канады.