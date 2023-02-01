«Инициатива Трюдо по уничтожению Канады»: соцсети ответили на декриминализацию героина в Ванкувере

Ванкувер, 1 февраля. Канадская провинция Британская Колумбия запустила пилотный проект по декриминализации героина, фентанила, метамфетамина и других тяжелых наркотиков в рамках усилий по борьбе с кризисом передозировки наркотиков. Об этом сообщают власти региона.
Согласно указу Министерства здравоохранения Канады, лица старше 18 лет в Британской Колумбии больше не подлежат уголовному преследованию за хранение и личное употребление небольшого количества (максимум 2,5 граммов) некоторых запрещенных наркотиков с 31 января 2023 года по 31 января 2026 года. Исключению из Закона о контролируемых лекарствах и веществах подлежат опиоиды (героин, морфин, фентанил), крэк и порошковый кокаин, метамфетамин и МДМА (экстази).
Лица, у которых будет обнаружена любая комбинация этих запрещенных веществ, не подлежат уголовному преследованию. Вместо этого им будет предлагаться информация о социальной поддержке, в том числе направление в местные службы лечения и восстановления в случае необходимости.
Согласно постановлению, наркотики лишь декриминализируются, а не легализуются, то есть они не будут продаваться в магазинах и остаются незаконными независимо от количества. Употребление наркотиков по-прежнему запрещено на территории начальных и средних школ, в аэропортах, на судах и вертолетах береговой охраны Канады.
По официальным данным, на Британскую Колумбию приходится около трети из 32 тысяч смертей в результате превышения допустимой нормы. В 2016 году провинция объявила передозировку наркотиков чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения. Новый указ предназначен для снижения стигматизации, связанной с употреблением психоактивных веществ, и для облегчения обращения людей к властям за советом.
Реакция общественности
Многие эксперты в области здравоохранения утверждают, что декриминализация побудит людей употреблять наркотики в более безопасных местах, где они могут получить доступ к медицинской помощи. Профессор Университета Торонто Роберт Шварц отметил, что эта меразаслуживает похвалы как первый шаг, однако для решения проблемы необходимо принять более комплексные меры.
«Спасет ли декриминализация уличных наркотиков жизни? Приведет ли это к наплыву наркоманов в Ванкувер? Хороший ли это шаг вперед или непродуманный план, который принесет больше вреда, чем результатов? Эта инициатива нуждается в тщательном мониторинге», — отметил социолог Ангус Рейд на своей странице в Twitter.
«Мы ежегодно теряем тысячи людей из-за опиоидного кризиса в Ванкувере. Декриминализация наркотиков в небольших количествах позволит полиции и судам сконцентрироваться на наркоторговцах и наркотиках, поступающих из-за границы», — подчеркнула комментатор @mschipnicks.
«Последние несколько дней Ванкувер не казался мне в таком уж хорошем состоянии. Вернулся туда спустя три года. Ковидный беспорядок и декриминализации наркотиков усугубляют основные психические или эмоциональные проблемы, от которых страдает страна. Растет число психически больных и бездомных в центре города», — заявил пользователь Питер Спина.
Однако многие комментаторы назвали пилотный проект большой ошибкой, выразив опасение, что мера приведет к еще более острому кризису с наплывом наркоманов из других частей страны.
«Мне кажется, это ошибка. Теперь у потенциальных пользователей нет сдерживающего фактора, но им по-прежнему приходится полагаться на небезопасные материалы, купленные у жестоких преступников. Безопасные легальные поставки наркотиков снизят вред для потребителей, но они будут зависеть от взаимодействия со службами здравоохранения», — написал пользователь Том Боддингтон.
«Еще одна сумасшедшая инициатива Трюдо по уничтожению Канады», — написалполитический аналитик Найл Гардинер.
Некоторые комментаторы заметили, что для успешного разрешения проблемы необходимо сконцентрироваться на лечении потребителей запрещенных веществ, на что власти обращают недостаточно внимания.
«У нас запас токсичных наркотиков и серьезная наркотическая зависимость. В Ванкувере десятилетиями население обеспечивалось безопасными поставками и безопасными местами для потребления. Они спасли много жизней, но как насчет других важных факторов: профилактики, лечения, правоприменения? Лечения хватает больше всего», — написала @KdCoates2017.
«Они игнорируют лечение… Требование лечения — самая большая часть португальской модели. Декриминализация существует только для того, чтобы предложить путь к лечению. Сам создатель португальской модели сказал, что декриминализация без лечения только усугубит ситуацию», — отметил комментатор @YeHeyo9, ссылаясь на успешную практику борьбы со смертями от передозировки с помощью декриминализации и лечения в Португалии.
«Посадить их в тюрьму не получится. Конфискация наркотиков не работает. Везде, где они есть, невозможно убрать поставки наркотиков, а в Британской Колумбии и Ванкувере, портовом городе, с этим еще хуже. Трудно сказать, что можно сделать. За каждой зависимостью стоит неразрешенная травма. Нужно разобраться с коренной проблемой», — заключил пользователь @Phuckery6t9.