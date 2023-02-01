Подозреваемого в мошенничестве задержали с 500 тыс. долларов в аэропорту Домодедово

Спустя некоторое время предпринимателю позвонил знакомый и предложил помощь по легализации товара. За свои услуги он потребовал 500 тысяч долларов США, зная, что сделать этого не сможет. При передаче средств подозреваемого задержали. Им оказался предприниматель из Ленобласти.