Подозреваемого в мошенничестве задержали с 500 тыс. долларов в аэропорту Домодедово

Транспортные полицейские и сотрудники ФСБ пресекли попытку мошенничества в особо крупном размере в Московской области. Подозреваемого задержали в одном из кафе аэропорта Шереметьево сразу после получения денег, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
По данным ведомства, предприниматель привез из Китая в РФ партию товаров народного потребления. Однако груз задержали и отправили на склад временного хранения в Приморском крае для проведения дополнительного досмотра.
Спустя некоторое время предпринимателю позвонил знакомый и предложил помощь по легализации товара. За свои услуги он потребовал 500 тысяч долларов США, зная, что сделать этого не сможет. При передаче средств подозреваемого задержали. Им оказался предприниматель из Ленобласти.
У задержанного изъяли 20 тысяч долларов, а также так называемую «кукла», которая имитировала оставшуюся часть денег. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Фигуранта арестовали.