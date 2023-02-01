Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сарик Андреасян экранизирует книгу Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот»

Общество
Сарик Андреасян экранизирует книгу Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот»

Кинорежиссер Сарик Андреасян сообщил о подготовке к новому фильму по книге писателя Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». По словам сценариста, съемки киноленты начнутся уже в следующем году.

Андреасян сообщил об экранизации книги «Дядя Федор, пес и кот». По словам сценариста, переговоры о покупке прав на экранизацию книги длились несколько месяцев.

«Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях дяди Федора в Простоквашино быть. Уже в следующем году мы приступим к съемкам! Всем спасибо! Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны!» — написал кинорежиссер на своей странице в соцсети.

Режиссер поблагодарил вдову писателя Елену Успенскую за доверие. Съемки проекта начнутся в 2023 году.
Сарик Андреасян Дядя Федор, пес и кот успенский книга
Военкоры ФАН
Лучшие в аду