Сарик Андреасян экранизирует книгу Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот»

Кинорежиссер Сарик Андреасян сообщил о подготовке к новому фильму по книге писателя Эдуарда Успенского «Дядя Федор, пес и кот». По словам сценариста, съемки киноленты начнутся уже в следующем году.
Андреасян сообщил об экранизации книги «Дядя Федор, пес и кот». По словам сценариста, переговоры о покупке прав на экранизацию книги длились несколько месяцев.
«Теперь можно объявить о том, что фильму о приключениях дяди Федора в Простоквашино быть. Уже в следующем году мы приступим к съемкам! Всем спасибо! Обещаем не подвести ожидания детей и взрослых всей страны!» — написал кинорежиссер на своей странице в соцсети.
Режиссер поблагодарил вдову писателя Елену Успенскую за доверие. Съемки проекта начнутся в 2023 году.