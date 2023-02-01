В Польше изнасилованной дядей 14-летней школьнице отказались делать аборт

По имеющейся информации, 14-летнюю девочку изнасиловал дядя. Она побоялась рассказать об этом взрослым и хранила в секрете до тех пор, пока не узнала о своей беременности. Тетя потерпевшей собрала необходимые документы и обратилась в две клиники, но врачи отказались проводить процедуру, ссылаясь на государственный запрет.