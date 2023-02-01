Сергей Гутников призвал оставить трансгендеров вне спорта

Внедрение трансгендеров в спорт невозможно с точки зрения физических особенностей. Как отметил глава Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников, разговоры об этом — «чушь собачья».
По его словам, трансгендеров следует оставить вне спорта. Гутников подчеркнул, что они и без того проводят какие-то свои состязания, и им в этом никто не мешает.
«Но здесь это же публичная деятельность, мы же разлагаем, еще раз говорю, общечеловеческие принципы и физиологию человека в этом отношении. То есть мы вмешиваемся в человеческую природу с точки зрения генотипа, — вот в чем проблема», — сказал он на пресс-конференции, организованной медиацентром «Патриот».
Говоря о подобных тенденциях на Западе, спикер уточнил, что продвижение подобных идей — абсолютная политика и не более того.