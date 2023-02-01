ЦБ Ливана девальвировал национальную валюту на 90%

Согласно установкам ЦБ, теперь один доллар можно обменять на 15 000 лир. Ранее официальный курс составлял 1 к 1507, что сильно разнилось с текущим положением дел. Тем не менее новый курс Центробанка также не соответствует реалиям Ливана: на черном рынке, где осуществляются коммерческие сделки, один доллар торгуется примерно за 60 000 лир.