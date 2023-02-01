ЦБ Ливана девальвировал национальную валюту на 90%

Центральный банк Ливана впервые за 25 лет девальвировал на 90% национальную валюту к доллару, сообщил канал Al Jazeera.
Согласно установкам ЦБ, теперь один доллар можно обменять на 15 000 лир. Ранее официальный курс составлял 1 к 1507, что сильно разнилось с текущим положением дел. Тем не менее новый курс Центробанка также не соответствует реалиям Ливана: на черном рынке, где осуществляются коммерческие сделки, один доллар торгуется примерно за 60 000 лир.
Объявленный ЦБ курс будет применяться для частичного снятия средств в местной валюте со счетов в американском долларе. По нему также будут рассчитывать таможенные пошлины. Официальные лица страны считают, что последний шаг главного банка страны направлен на приведение к единому порядку многочисленных обменных курсов в республике.
К слову, унификация обменного курса лиры является одним из условий, предъявленных Международным валютным фондом (МВФ) для оказания помощи Ливану в размере трех миллиардов долларов. Ранее МВФ сообщал, что прогресс в реализации реформ остается «очень медленным», а большую часть требующихся изменений Бейруту еще предстоит претворить в жизнь.
Экономический кризис в Ливане, начавшийся в 2019 году, привел к обесцениванию лиры более чем на 97%. Падение стоимости валюты ускорилось в январе, что привело к народным возмущениям. Граждане страны уверены, что причинами тяжелейшего за последние десятилетия финансового кризиса стали бесхозяйственность правящей элиты и повальная коррупция.
Так, в настоящее время пять европейских государств проводят расследование в отношении руководителя центробанка Риада Саламе в связи с обвинениями в отмывании бюджетных средств в Европе. Швейцария открыла дело два года назад, за ней последовали Франция, Германия, Люксембург и Лихтенштейн.
Глава ЦБ при этом отрицает участие в преступных финансовых махинациях. Активы Саламе оцениваются в 23 миллиона долларов. По словам чиновника, свое богатство он заработал законным путем за счет успешных инвестиций, сделанных до вступления в должность управляющего регулятором в 1993 году.