Запад проигнорировал слова президента России Владимира Путина во время его легендарного выступления в Мюнхене в 2007 году. Об этом пишет автор The American Thinker Джаред Петерсон.
По его словам, Москва давно обозначила красные линии в отношении своего соседа. В Кремле бы никогда не допустили активной милитаризации Украины оружием США. Несмотря на все предупреждения, Вашингтон предпочитал не замечать сигналов из России, подчеркнул журналист.
«Украинский кризис был фактически спровоцирован вялотекущей войной Запада против Кремля. <…> Сменявшие друг друга правительства Соединенных Штатов несут ответственность за создание условий, в которых произошел конфликт», — заключил он.
Президент РФ Владимир Путин 16 лет назад в Мюнхене жестко раскритиковал США и их инициативу о создании однополярного мира. Также он резко выступил против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.