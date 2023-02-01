The American Thinker: речь Путина в Мюнхене предрекла украинский конфликт

По его словам, Москва давно обозначила красные линии в отношении своего соседа. В Кремле бы никогда не допустили активной милитаризации Украины оружием США. Несмотря на все предупреждения, Вашингтон предпочитал не замечать сигналов из России, подчеркнул журналист.