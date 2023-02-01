Удар по кошельку: как следует наказать Литву за выпады в адрес российских посольств в Европе

При этом политолог отметил, что даже ощутив ответ РФ на собственном кошельке, страны Прибалтики вряд ли изменят антироссийскую риторику. Поэтому не стоит ожидать, что Литва, Латвия, Эстония одумаются, прекратят сносить памятники советским воинам и захотят наладить отношения с Москвой, уверен он. И причина проста, как выразился Аркатов, им это не позволит сделать начальство из «вашингтонского обкома».