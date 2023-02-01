Удар по кошельку: как следует наказать Литву за выпады в адрес российских посольств в Европе

В ответ на заявления главы МИД Литвы Габриелюса Ландсбергиса о том, что «нет смысла» держать в Европе российские посольства, Москва должна ответить не словом, а делом, желательно задействовав экономический рычаг. Такую точку зрения в беседе с ФАН высказал политолог Иван Аркатов.
«Нет никакого смысла держать российские посольства в какой-либо столице Европы... В большинстве случаев это уже не дипломатическая организация, а пропагандистская», - приводит слова главы МИД Литвы агентство ELTA.
По мнению политолога, реакция России на подобные выпады должна последовать не только в сфере дипломатических отношений двух стран, но и обязательно затронуть экономический сектор. Чтобы Прибалтика в полной мере ощутила, во сколько ей обходится звание главного русофоба в Европе.
«Эти заявления делаются для поддержания градуса напряженности в Европе, а также для усиления русофобских настроений на Западе. И делают их как раз самые верные вассалы США, прибалты. На такие заявления надо отвечать не словом, а делом. В первую очередь, надо прекратить любые экономические взаимодействия, чтобы литовцам было, о чем задуматься», — считает политолог.
При этом политолог отметил, что даже ощутив ответ РФ на собственном кошельке, страны Прибалтики вряд ли изменят антироссийскую риторику. Поэтому не стоит ожидать, что Литва, Латвия, Эстония одумаются, прекратят сносить памятники советским воинам и захотят наладить отношения с Москвой, уверен он. И причина проста, как выразился Аркатов, им это не позволит сделать начальство из «вашингтонского обкома».
Ранее военный обозреватель «Комсомольской правды», военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец объяснил, какую цель преследовал литовский лидер Гитанас Науседа, призывая страны Запада «переступить красную линию» Москвы и поставить киевскому режиму истребители и дальнобойные ракеты.