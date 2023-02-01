Нарядный козел проводил Лукашенко на рейс из аэропорта Зимбабве

Власти Зимбабве устроили президенту Белоруссии Александру Лукашенко пышные проводы. На мероприятии в аэропорту столицы страны Хараре появился нарядный козел.
С белорусским лидером также попрощалась рота почетного караула. Ее сопровождал козел с зеленой попоной, на которой была изображена символика Вооруженных сил Зимбабве.
Стоит отметить, что Александр Лукашенко презентовал главе африканского государства Эммерсону Мнангагва трактор. Белорусский лидер, в свою очередь, улетел из Зимбабве с подарком — чучелом льва.