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Нарядный козел проводил Лукашенко на рейс из аэропорта Зимбабве

Политика
Нарядный козел проводил Лукашенко на рейс из аэропорта Зимбабве

Власти Зимбабве устроили президенту Белоруссии Александру Лукашенко пышные проводы. На мероприятии в аэропорту столицы страны Хараре появился нарядный козел.

С белорусским лидером также попрощалась рота почетного караула. Ее сопровождал козел с зеленой попоной, на которой была изображена символика Вооруженных сил Зимбабве.

Стоит отметить, что Александр Лукашенко презентовал главе африканского государства Эммерсону Мнангагва трактор. Белорусский лидер, в свою очередь, улетел из Зимбабве с подарком — чучелом льва.
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