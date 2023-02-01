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Новак оценил ситуацию с нефтедобычей в России

Экономика
Новак оценил ситуацию с нефтедобычей в России

Ситуация с нефтедобычей в России стабильна. То же касается и поставок нефти в другие страны, заявил зампред правительства Александр Новак.

По его словам, несмотря на западные ограничения, введение ценового потолка со стороны ЕС и эмбарго на морские поставки российского сырья, экспорт нефти из РФ, как и ее добыча, стабильны.

При этом на мировом рынке сохраняется волатильность и неопределенность. В частности, влияние на это оказывает спрос на энергоресурсы со стороны Китая.

Ранее эксперты отмечали, что увеличение спроса КНР на сырье может спровоцировать рост цен на нефть и газ на мировых рынках.
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