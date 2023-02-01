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Захарова заявила, что США угрожают нейтральным странам санкциями за сотрудничество с РФ

Политика
Захарова заявила, что США угрожают нейтральным странам санкциями за сотрудничество с РФ

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова уличила Вашингтон в давлении на некоторые государства из-за Москвы.

По ее словам, американская сторона угрожает нейтральным странам санкциями за сотрудничество с Россией. Об этом Захарова рассказала во время брифинга 1 февраля.

«США все чаще опускаются до использования угроз вторичными санкциями для того, чтобы вынудить нейтральные государства свернуть сотрудничество с нашей страной и при этом называют это солидарностью», — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует принять новый пакет антироссийских санкций в феврале.
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