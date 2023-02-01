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Не частный случай: в США выбросило на берег еще одного кита

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Горбатый кит длиною в 11 метров выбросился на берег в Западном городском парке Лидо-Бич на Лонг-Айленде, штат Нью-Йорк. Спасти млекопитающее не удалось.

Спасатели пытались оказать первую помощь горбатому киту и вытащить его с помощью специальной техники. Несмотря на старания, попытка не увенчалась успехом — вскоре кит скончался.

Видимых следов травм у кита не было обнаружено. Труп млекопитающего передадут исследователям для установления причины смерти.

За последнее время число инцидентов с выбросившимися на берег китами в США заметно увеличилось. Лишь за январь семь полосатиков оказались на суше в штате Мэн во Флориде.

Не частный случай: в США выбросило на берег еще одного кита
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