Сальдо: подразделениям ВСУ ни разу не удалось выбить российские войска со своих позиций за время СВО

Российская армия не оставила ни одной позиции за все время проведения спецоперации на Украине. Об этом заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
В комментарии для РИА Новости он подчеркнул, что критикам необходимо обратить внимание на тот факт, что подразделения ВСУ не смогли выбить бойцов союзных сил ни с одной позиции.
«Везде, где враг продвинулся, наши части отошли по решениям своего командования. Это, действительно, были непростые решения, но факт остается фактом», — отметил Сальдо.
Он добавил, что даже в меньшинстве российские военные систематически выбивают украинских националистов с укрепленных позиций, в том числе и в городах.