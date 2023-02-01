Михаил Богданов обсудил с послом Судана ситуацию в Ливии и Сахаро-Сахельской зоне

Москва, 1 февраля. Специальный представитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов провел рабочую встречу с послом Республики Судан Мухаммедом Сирраджем в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте МИД РФ.
Стороны рассмотрели ряд вопросов по африканской проблематике и обменялись мнениями по ситуации в Ливии и Сахаро-Сахельской зоне.
«Также обсуждены актуальные вопросы дальнейшего укрепления традиционно дружественных российско-суданских отношений, в том числе поддержание активного политического диалога и график предстоящих контактов на различных уровнях», — говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в декабре 2022 года военное и политическое руководство Судана подписало рамочное соглашение о передачи власти гражданским лицам. Документ утвердили все силовые структуры и правительственные партии. Меморандум подразумевает установление в республике нового переходного периода сроком на два года, завершение которого ознаменуется проведение всеобщих выборов.
Россия и ряд международных государств поддержали инициативу Хартума в стремлении завершить многолетний кризис, связанный с накопившимися острыми проблемами в социально-экономической сфере.