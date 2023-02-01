Михаил Богданов обсудил с послом Судана ситуацию в Ливии и Сахаро-Сахельской зоне

Стоит отметить, что в декабре 2022 года военное и политическое руководство Судана подписало рамочное соглашение о передачи власти гражданским лицам. Документ утвердили все силовые структуры и правительственные партии. Меморандум подразумевает установление в республике нового переходного периода сроком на два года, завершение которого ознаменуется проведение всеобщих выборов.