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Сотрудники ФБР снова нагрянули в дом Байдена в Делавэре

Политика
Сотрудники ФБР снова нагрянули в дом Байдена в Делавэре

Сотрудники ФБР провели тщательный досмотр в доме американского лидера Джо Байдена в Делавэре. Об этом сообщает CBS.

Правоохранители пытались обнаружить очередные улики по делу о сокрытии секретных документов главой Белого дома. Ранее подобные бумаги были найдены на частных территориях Байдена.

Экс-президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама после ухода с поста сдали все имеющиеся на руках секретные документы в национальный архив. Соответствующая информация поступила от представителей политиков после обнародования скандала с документами Байдена.
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