Сотрудники ФБР снова нагрянули в дом Байдена в Делавэре

Экс-президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама после ухода с поста сдали все имеющиеся на руках секретные документы в национальный архив. Соответствующая информация поступила от представителей политиков после обнародования скандала с документами Байдена.