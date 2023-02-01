Сотрудники ФБР снова нагрянули в дом Байдена в Делавэре

Сотрудники ФБР провели тщательный досмотр в доме американского лидера Джо Байдена в Делавэре. Об этом сообщает CBS.
Правоохранители пытались обнаружить очередные улики по делу о сокрытии секретных документов главой Белого дома. Ранее подобные бумаги были найдены на частных территориях Байдена.
Экс-президенты США Билл Клинтон, Джордж Буш-младший и Барак Обама после ухода с поста сдали все имеющиеся на руках секретные документы в национальный архив. Соответствующая информация поступила от представителей политиков после обнародования скандала с документами Байдена.