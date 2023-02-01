Обозреватель, публицист и телеведущий Константин Осипов объяснил, с какими сложностями сопряжено приглашение россиян на Азиатские игры. Он отметил, что соревнования совпадают по дням с отбором на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Член Международной ассоциации спортивной прессы не дал однозначного ответа на вопрос об участии России в Азиатских играх в Ханчжоу. Однако он отметил, что попадание туда дает определенные преимущества на мировой арене.
«То есть те, кто выступают в Азии, те автоматически получаются победителями, так скажем, [выигрывают] билет на Олимпийские игры. Смогут ли наши это такую привилегию получить спортсмены? Сложно сказать так», — заявил Осипов в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».
Напомним, что Олимпийский совет Азии (OCA) несколько дней назад предложил спортсменам из России и Белоруссии участвовать в Играх в Китае. Они пройдут с 23 сентября по 8 октября этого года.