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Агент Барбоза подтвердил наличие интереса к Абаскалю со стороны «Севильи»

Спорт
Агент Барбоза подтвердил наличие интереса к Абаскалю со стороны «Севильи»

Португальский агент Паулу Барбоза высказался об интересе испанской «Севильи» к главному тренеру московского «Спартака» Гильермо Абаскалю. Специалист подтвердил эту информацию.

Абаскаля хорошо знали скауты европейских клубов еще до переезда испанца в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Тренер в прошлом сезоне работал со швейцарским «Базелем». Барбоза рассказал, когда Абаскаль может покинуть «Спартак».

«Сейчас в «Спартаке» он хорошо работает, команда играет, показывает результат. Думаю, если этот сезон «Спартак» успешно завершит, то им будет очень тяжело удержать Абаскаля», — цитирует португальца «РБ Спорт».

«Спартак» под руководством Абаскаля на данный момент идет на втором месте в таблице РПЛ. Красно-белые набрали 36 очков.
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