Агент Барбоза подтвердил наличие интереса к Абаскалю со стороны «Севильи»

Абаскаля хорошо знали скауты европейских клубов еще до переезда испанца в Российскую премьер-лигу (РПЛ). Тренер в прошлом сезоне работал со швейцарским «Базелем». Барбоза рассказал, когда Абаскаль может покинуть «Спартак».