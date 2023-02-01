Юристы ЦАР отправились в Того для расследования покушения на Дмитрия Сытого

Банги, 1 февраля. Делегация центральноафриканских судей отправилась в Того в рамках расследования покушения на главу Русского дома Дмитрия Сытого.
Эксперты из ЦАР прибыли в Ломе, так как, по данным правоохранительных органов республики, именно оттуда преступники выслали россиянину взрывное устройство. В ходе переговоров с зарубежными коллегами стражи порядка выявили ряд подозреваемых.
Ими оказались четыре сотрудника международной компании экспресс-доставки грузов и документов DHL. На данный момент члены центральноафриканской делегации изучают, могли ли работники логистической фирмы изменить адрес отправления.
Теракт на территории Русского дома произошел 16 декабря 2022 года. Руководитель культурного центра Дмитрий Сытый получил в посылке бомбу, которая сдетонировала у мужчины в руках.
Специальный борт Министерства обороны РФ эвакуировал россиянина на Родину. В настоящий момент он проходит курс лечения.
Власти в Банги заявили, что поддержат Москву в проведении расследования инцидента. Детали сотрудничества остаются в тайне.