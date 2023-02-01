Путин призвал переселять пострадавших от паводка людей в безопасное жилье

Людей, которые пострадали от паводков, необходимо переселять в новое безопасное жилье, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, люди ни в коем случае не должны оставаться на паводковых территориях. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам восстановления жилой инфраструктуры.
Также российский лидер отметил, что проблема для граждан стоит остро: нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир и другого имущества. Решение этих вопросов, по мнению президента, не должно «буксовать».