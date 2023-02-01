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Медведев ответил Джонсону на призывы передать Киеву истребители словами «ничего не поможет»

Политика
Медведев ответил Джонсону на призывы передать Киеву истребители словами «ничего не поможет»

Украинскому государству уже ничего не сможет помочь победить в конфликте с Россией. Такой вывод сделал заместитель представитель Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он прокомментировал призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который является союзником Киева. Экс-политик заявлял о важности передачи Украине истребителей.

«Несостоявшемуся украинскому государству уже ничего не поможет», — подчеркнул Медведев.

Ранее Борис Джонсон высказал мнение, что Украина должна вступить в состав Североатлантического альянса. Об этом он написал в статье для The Daily Mail.
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