Украинскому государству уже ничего не сможет помочь победить в конфликте с Россией. Такой вывод сделал заместитель представитель Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он прокомментировал призывы бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который является союзником Киева. Экс-политик заявлял о важности передачи Украине истребителей.
«Несостоявшемуся украинскому государству уже ничего не поможет», — подчеркнул Медведев.
Ранее Борис Джонсон высказал мнение, что Украина должна вступить в состав Североатлантического альянса. Об этом он написал в статье для The Daily Mail.