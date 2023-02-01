Кедми назвал отрасль, которая больше всего пострадала из-за массового бегства противников СВО

Ситуация с массовым отъездом предателей Родины после начала российской спецоперации на Украине серьезно отразилась лишь на одной отрасли страны. Об этом заявил израильский политолог Яков Кедми.
По словам эксперта, бегство из России противников спецоперации, согласно планам Запада, должно было подорвать российскую экономику и пошатнуть IT-сферу. Однако этого не случилось.
«Подорвать российскую экономику, российскую промышленность то количество и качество людей, которые уехали, не может. Навредить временно – да», — пояснил Кедми в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот», отвечая на вопрос ФБА «Экономика сегодня».
Политолог отметил, что отток противников СВО «похоронил» только одну отрасль — российскую эстраду. Но в будущем появится альтернатива сбежавшим знаменитостям — их заменят новые звезды.
Кроме того, по мнению Кедми, несмотря на сложившуюся ситуацию, Россия продолжает развиваться.
«Жалко – да. Сами виноваты – воспитывать надо уметь. Воспитывать прежде всего гражданина», — жестко резюмировал эксперт.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. На этом фоне многие предатели Родины спешно покинули Россию.