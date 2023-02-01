Константин Осипов подчеркнул, что Олимпийские игры без России невозможны

Член Международной ассоциации спортивной прессы Константин Осипов высказался об Олимпийских играх без участия российских спортсменов. Публицист уверен, что организация таких крупных соревнований противоречит здравому смыслу.
Осипов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не рассматривать вариант допуска россиян или белорусов с флагом и гимном на турниры. Публицист отметил, что большие соревнования просто невозможны без участников из России и Белоруссии, а больше всего пострадают телевизионные гиганты, которые покупают права на трансляцию Игр и других крупных международных соревнований.
«И если уж даже президент Олимпийского комитета США, такая известная женщина, которая не очень любит вообще все российское, <...> даже она говорит, что сегодня Олимпийские игры без России, без российских спортсменов невозможны», — высказал мнение Осипов во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».
Публицист подчеркнул, что нельзя «демонизировать» президента МОК Томаса Баха. Осипов считает, что даже деятель немецкого и международного олимпийского движения понимает абсурдность ситуации и его нельзя записывать в друзья или враги России.