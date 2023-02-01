Константин Осипов подчеркнул, что Олимпийские игры без России невозможны

Осипов прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) не рассматривать вариант допуска россиян или белорусов с флагом и гимном на турниры. Публицист отметил, что большие соревнования просто невозможны без участников из России и Белоруссии, а больше всего пострадают телевизионные гиганты, которые покупают права на трансляцию Игр и других крупных международных соревнований.