Гутников положительно отреагировал на предложение для России принять участие в Азиатских играх

Генеральный директор Специального олимпийского комитета Санкт-Петербурга Сергей Гутников ответил на вопрос насчет предложения Олимпийского совета Азии принять участие российским и белорусским спортсменам в Играх в Ханчжоу.
По мнению президента Спортивной федерации спорта инвалидов Петербурга, России следует адекватно отреагировать на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить отечественных спортсменов к соревнованиям только при условии отказа от национальных символов страны.
«Я считаю, что если МОК ведет себя таким образом, я думаю, что у нас единственный один путь туда, в Азию, и абсолютно Россия в этом отношении ничего не потеряет», — подчеркнул он на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».
Также Гутников добавил, что Россия теперь будет углубленно подходить к развитию спорта в стране. По его словам, будут сэкономлены огромные средства, которые направят на эти цели.