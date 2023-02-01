Жителя Ульяновска приговорили к семи годам колонии за финансирование террористов ИГ

В Ульяновске мужчину приговорили к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»✱, сообщили в пресс-службе регионального УФСБ.
Согласно решению суда, местный житель отправится в тюрьму на четыре года, после этого его отправят в колонию строгого режима.
О преступлении силовики узнали в 2015 году, когда россиянин отправил деньги для боевиков. Также было установлено, что он помогал отправлять в Сирию террористов для участия в боевых действиях. В частности, осужденный изготавливал для них поддельные документы.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация