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СК возбудил дело по факту гибели мужчины без особых примет на льду Невы

Происшествия
СК возбудил дело по факту гибели мужчины без особых примет на льду Невы

Сотрудники Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту гибели мужчины без особых примет на льду Невы. Тело покойного нашли в конце января у Поселка имени Свердлова, пишет телеканал 78.ru в Telegram-канале.

На трупе были остатки обгоревшей одежды. По данным правоохранителей, мертвый мужчина лежал лицом вниз, на кожных покровах жертвы были замечены кровоподтеки.

Виновным в гибели гражданина предстоит ответить перед законом по статье 105 УК РФ («Убийство»). Устанавливаются все обстоятельства и детали инцидента.
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