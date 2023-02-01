Жительница Приморского края угодила в хитроумную ловушку мужа и погибла от ружейного выстрела

Несчастный случай произошел с пожилой жительницей Приморского края. Женщина угодила в хитроумную ловушку мужа, рассчитанную на диких животных, и погибла от ружейного выстрела, пишет kp.ru.
Трагедия произошла в селе Саратовка Чугуевского района. Местный житель оборудовал хитроумное приспособление для отпугивания диких зверей. По данным сотрудников правоохранительных органов, 73-летний пенсионер закрепил во дворе дома охотничье ружье, присоединил металлическую проволоку к курку оружия и натянул «растяжку» по периметру участка.
Дедушка не спрятал проволоку, в связи с чем его супруга задела конструкцию. Ружье выстрелило, и патрон попал в пенсионерку. От полученного ранения женщина скончалась в больнице.
В отношении дедушки было заведено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.