Мужчина пробил школьнику скулу выстрелом из травматического оружия в Кузбассе

Как пишет Mash, все произошло в Югре. 14-летний подросток возвращался домой и не смог разминуться на дороге со взрослым мужчиной. В какой-то момент последний достал оружие и дважды выстрелил с школьника, а после сбежал. Мальчика с пробитой скулой доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.