Политолог Баширов: Путин знает цену информации и не озвучивает дату послания Федсобранию

Президент РФ Владимир Путин знает цену информации благодаря опыту работы в спецслужбах, поэтому держит интригу касательно даты послания Федеральному собранию. Такое мнение выразил политолог Марат Баширов.
Он заявил, что любые предположения экспертов и политиков, касающиеся даты обращения главы государства к Федсобранию, являются либо пиаром, либо фейками иностранных служб. По словам специалиста, сроки выступления Путина можно будет узнать максимум за десять дней. Баширов также отметил, что ценность послания Федеральному собранию заключается в откровенной беседе президента с народом.
«Огромную роль здесь играет бэкграунд Владимира Путина в плане его опыта работы в спецслужбах. Он знает цену информации. Поэтому заранее мы ничего не узнаем», — объяснил политолог в беседе с изданием «Московский Комсомолец».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль работает над посланием Владимира Путина Федеральному собранию.