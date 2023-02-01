Политолог Баширов: Путин знает цену информации и не озвучивает дату послания Федсобранию

Он заявил, что любые предположения экспертов и политиков, касающиеся даты обращения главы государства к Федсобранию, являются либо пиаром, либо фейками иностранных служб. По словам специалиста, сроки выступления Путина можно будет узнать максимум за десять дней. Баширов также отметил, что ценность послания Федеральному собранию заключается в откровенной беседе президента с народом.