Оззи Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности из-за проблем со здоровьем

Рок-певец Оззи Осборн сообщил о полном завершении концертных туров. Причиной оказался больной позвоночник.
Осборн принял решение завершить гастрольную деятельность. 74-летний певец признался, что путешествовать ему не позволяют проблемы со здоровьем.
«Никогда не думал, что закончу гастролировать таким образом», — цитирует артиста NME.
Музыкант подчеркнул, что не хотел бы подводить своих поклонников. Он пообещал найти другие способы выступлений в разных частях планеты.
Напомним, что Осборн получил травму позвоночника в результате неудачного падения в собственном доме, пишет газета «Культура». Певец перенес три операции и реабилитации, однако восстановиться так и не смог.