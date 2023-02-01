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Оззи Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности из-за проблем со здоровьем

Общество
Оззи Осборн объявил о завершении гастрольной деятельности из-за проблем со здоровьем

Рок-певец Оззи Осборн сообщил о полном завершении концертных туров. Причиной оказался больной позвоночник.

Осборн принял решение завершить гастрольную деятельность. 74-летний певец признался, что путешествовать ему не позволяют проблемы со здоровьем.

«Никогда не думал, что закончу гастролировать таким образом», — цитирует артиста NME.

Музыкант подчеркнул, что не хотел бы подводить своих поклонников. Он пообещал найти другие способы выступлений в разных частях планеты.

Напомним, что Осборн получил травму позвоночника в результате неудачного падения в собственном доме, пишет газета «Культура». Певец перенес три операции и реабилитации, однако восстановиться так и не смог.
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