Аналитик Фролов прокомментировал ответные меры России на ценовой потолок ЕС

Они также считают, что указ главы государства о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку означает, что российские нефтегазовые компании больше не могут принимать участие в системе предельных цен. Ответные же меры при этом никак не ограничивают стоимость, по которой можно продавать сырье, которая может быть и ниже потолка цен, но лишь из-за изменения цены эталонных сортов.