Аналитик Фролов прокомментировал ответные меры России на ценовой потолок ЕС

С первого февраля 2023-го года в силу вступил указ президента России Владимира Путина об ответных мерах на потолок цен на российскую нефть от Евросоюза и стран-членов «Большой семерки».
Аналитики издания РИА Новости отметили, что ответ Кремля на санкции означает недопустимость нерыночных механизмов торговли товарами из России.
Они также считают, что указ главы государства о запрете на экспорт нефти и нефтепродуктов по ценовому потолку означает, что российские нефтегазовые компании больше не могут принимать участие в системе предельных цен. Ответные же меры при этом никак не ограничивают стоимость, по которой можно продавать сырье, которая может быть и ниже потолка цен, но лишь из-за изменения цены эталонных сортов.
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал сложившуюся ситуацию для ФАН. Он оценил ситуацию с ценами на нефть на мировом и российском рынке.
«Данный Указ никак не изменит мировые цены в среднесрочной перспективе. То есть если мы отбросим возможные спекуляции, которые могут наблюдаться ближайшие дни. Скорее данный документ не позволяет изменять мировые цены в направлении, невыгодном российской нефтегазовой отрасли и нашим партнёрам по ОПЕК+».
Наш ответ, по словам аналитика, касается морских перевозок по той лишь причине, что потолок цен, который пытаются навязать США и их союзники, касается только морских перевозок. Соответственно вступление в силу Указа Президента просто подчеркивает нашу готовность выстраивать собственную систему морских перевозок. И на этом пути мы даже готовы к сокращению добычи в среднесрочной перспективе, если для того сложатся условия.
Ранее ОПЕК+ заявили, что не планируют менять решение по ограничению нефтедобычи.