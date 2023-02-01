Беженки с Украины устроили драку за место в очереди за бесплатной едой во Франции

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как группа украинских беженок стоит в очереди за бесплатной едой. Автор видео выразил свое недовольство тем, что одна из женщин попыталась получить порцию вне очереди и попросил ее встать в конец. За нее заступилась другая беженка, в результате чего между украинцами завязался спор, окончившийся дракой.