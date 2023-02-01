Беженки с Украины устроили драку за место в очереди за бесплатной едой во Франции

Украинские беженки спровоцировали скандал на пункте раздачи бесплатной еды, расположенном во Франции. Инцидент с дракой между беженцами был снят на камеру мобильного телефона.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как группа украинских беженок стоит в очереди за бесплатной едой. Автор видео выразил свое недовольство тем, что одна из женщин попыталась получить порцию вне очереди и попросил ее встать в конец. За нее заступилась другая беженка, в результате чего между украинцами завязался спор, окончившийся дракой.
Украинские беженцы, переехавшие в Италию, ранее пожаловались на отношение местных социальных работников к ним. По их словам, оно резко изменилось по сравнению с первыми месяцами миграции.