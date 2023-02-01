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Сахалинский школьник перевел аферистам 50 тыс. рублей ради персонажа в онлайн-игре

Происшествия
Сахалинский школьник перевел аферистам 50 тыс. рублей ради персонажа в онлайн-игре

Сахалинский школьник перевел аферистам более 50 тыс. рублей ради того, чтобы его виртуальный персонаж в онлайн-игре «стал сильнее». Мальчик использовал для этого банковские карты родителей, пишут местные СМИ.

Все случилось в Охе, где проживает семья. Несовершеннолетний играл в онлайн-игру и получил сообщение от неизвестного мужчины. Последний предложил ребенку купить у него аксессуары для виртуальной забавы, но попросил расплатиться настоящими деньгами, а не виртуальными.

Школьник согласился и перевел мошеннику более 50 тыс. рублей двумя частями — с карт матери и отца. Родители подали заявление в полицию.
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