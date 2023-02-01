Сахалинский школьник перевел аферистам 50 тыс. рублей ради персонажа в онлайн-игре

Все случилось в Охе, где проживает семья. Несовершеннолетний играл в онлайн-игру и получил сообщение от неизвестного мужчины. Последний предложил ребенку купить у него аксессуары для виртуальной забавы, но попросил расплатиться настоящими деньгами, а не виртуальными.