Сахалинский школьник перевел аферистам 50 тыс. рублей ради персонажа в онлайн-игре

Сахалинский школьник перевел аферистам более 50 тыс. рублей ради того, чтобы его виртуальный персонаж в онлайн-игре «стал сильнее». Мальчик использовал для этого банковские карты родителей, пишут местные СМИ.
Все случилось в Охе, где проживает семья. Несовершеннолетний играл в онлайн-игру и получил сообщение от неизвестного мужчины. Последний предложил ребенку купить у него аксессуары для виртуальной забавы, но попросил расплатиться настоящими деньгами, а не виртуальными.
Школьник согласился и перевел мошеннику более 50 тыс. рублей двумя частями — с карт матери и отца. Родители подали заявление в полицию.