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Слепленная из песка скульптура Зеленского в Эстонии рассмешила пользователей Сети

Общество
Слепленная из песка скульптура Зеленского в Эстонии рассмешила пользователей Сети

Песчаная скульптура президента Украины Владимира Зеленского, появившаяся в Эстонии, вызвала волну негативных отзывов и откровенные насмешки со стороны пользователей Сети.

Накануне премьер-министр страны Кайя Каллас выложила в социальных сетях снимок, на котором она позирует у слепленной из песка скульптуры. По ее словам, это символизирует «непоколебимую» поддержку эстонцами Украины.

Слепленная из песка скульптура Зеленского в Эстонии рассмешила пользователей Сети

Однако интернет-пользователи усомнились в такой своеобразной форме поддержки. В первую очередь они обратили внимание на тот факт, что фигуры из песка очень недолговечны, а февраль в Прибалтике славится своими дождями и шквалистым ветром. Во-вторых, некоторые комментаторы отметили, что фон скульптуры взят будто бы из всемирно известной антифашистской комедии Чарли Чаплина «Великий диктатор».
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