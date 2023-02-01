Слепленная из песка скульптура Зеленского в Эстонии рассмешила пользователей Сети

Песчаная скульптура президента Украины Владимира Зеленского, появившаяся в Эстонии, вызвала волну негативных отзывов и откровенные насмешки со стороны пользователей Сети.
Накануне премьер-министр страны Кайя Каллас выложила в социальных сетях снимок, на котором она позирует у слепленной из песка скульптуры. По ее словам, это символизирует «непоколебимую» поддержку эстонцами Украины.
Однако интернет-пользователи усомнились в такой своеобразной форме поддержки. В первую очередь они обратили внимание на тот факт, что фигуры из песка очень недолговечны, а февраль в Прибалтике славится своими дождями и шквалистым ветром. Во-вторых, некоторые комментаторы отметили, что фон скульптуры взят будто бы из всемирно известной антифашистской комедии Чарли Чаплина «Великий диктатор».