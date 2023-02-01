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Путин оценил преимущества льготной ипотеки под 2% для жителей новых регионов РФ

Экономика
Путин оценил преимущества льготной ипотеки под 2% для жителей новых регионов РФ

Российский президент Владимир Путин считает, что введенная в РФ льготная ипотека под 2% годовых в новых регионах страны поможет не только жителям, но и будет способствовать процессу восстановления населенных пунктов.

По словам лидера страны, такая процентная ставка позволит ускорить строительство и увеличить темпы восстановления городов и поселков в новых регионах России.

Ранее Владимир Путин предложил выдавать ипотеку под 2% жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Также глава страны поручил разработать программу развития новых субъектов России до конца первого квартала текущего года.
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