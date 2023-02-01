Брат иноагента Смольянинова стоит на учете, как склонный к терроризму и экстремизму

Младший единоутробный брат бывшего актера, а сейчас иностранного агента Артура Смольянинова✱ Емельян Николаев, в очередной раз пытается снизить срок наказания, после того, как отбыл более половины. Первая попытка — ходатайство на перевод из исправительной колонии строго режима на принудительные работы — провалилась. Московский районный суд Твери отказал в прошении на основании запрошенной из ИК характеристики.
Согласно характеристике, до 2016 года Емельян вначале срока бунтовал, более 70 раз нарушал правила внутреннего распорядка. С апреля 2016 года он исправился и не получил ни одного взыскания, с 2018 года принимает активное участие в общественной и культурно-массовой жизни учреждения. Более 20 раз поощрялся администрацией за проведение мероприятий воспитательного характера, является ведущим корреспондентом ежемесячного печатного издания колонии. Получил среднее профессиональное образование по специальности «станочник». Но при этом суд сомневался в его исправление из-за перевесивших негативных моментов.
«Вместе с тем, осужденный девяносто пять раз привлекался к дисциплинарной ответственности в виде двадцати трех водворений в ШИЗО, четырех помещений в карцер, шестидесяти шести выговоров, двух устных выговоров, за нарушение распорядка дня, формы одежды, невыполнение обязанности дежурного по камере, препятствование в осуществлении надзора, употребление нецензурных слов, мелкое хулиганство, хранение неразрешенных предметов. Помимо указанного с Николаевым Е.С. проведена беседа воспитательного характера за нарушение распорядка дня. В настоящий момент взыскания сняты и погашены в установленном порядке», — говорится в материалах суда.
Администрация исправительного учреждения считает поведение Емельяна не стабильным, и периодически он стоит на профилактическом учете.
«Кроме того, Николаев Е.С. состоял на профилактическом учете: с 19.06.2013 по 20.12.2018, как лицо, склонное к совершению побега; с 14.08.2013 по 18.12.2019, как лицо, склонное к совершению суицида и членовредительства; с 04.08.2016 по 28.08.2020, как изучающий, пропагандирующий, исповедующий либо распространяющий экстремистскую идеологию. С 25 декабря 2020 года Николаев Е.С. состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности», — написано в решении суда.
Отрицательно сказался и тот факт, что приговором суда в пользу потерпевших в солидарном порядке в счет возмещения материального и морального ущерба него были взысканы суммы 139 847 рублей и 2 000 000 рублей соответственно. Но он пока не выплатил ни копейки, так как нет исполнительных документов. Однако судья справедливо положила, что выплачивать ущерб покалеченным и семье убитого, Николаев мог начинать без исполнительного производства. Поэтому в ходатайстве брату Иноагента было отказано.
Ранее стало известно, что в марте будет рассмотрено прошение Емельяна Николаева о снижении наказания в связи с применением нового закона.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами