Брат иноагента Смольянинова стоит на учете, как склонный к терроризму и экстремизму

Отрицательно сказался и тот факт, что приговором суда в пользу потерпевших в солидарном порядке в счет возмещения материального и морального ущерба него были взысканы суммы 139 847 рублей и 2 000 000 рублей соответственно. Но он пока не выплатил ни копейки, так как нет исполнительных документов. Однако судья справедливо положила, что выплачивать ущерб покалеченным и семье убитого, Николаев мог начинать без исполнительного производства. Поэтому в ходатайстве брату Иноагента было отказано.