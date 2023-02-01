Офицер ВС РФ рассказал об используемых ВСУ в Донбассе минах и ловушках

Он сообщил, что подразделения ВСУ оставляют ловушки с использованием противопехотных мин ОЗМ-72, известных также как «лягушка». Офицер объяснил, что при срабатывании мина отлетает на метр, а потом взрывается и поражает всех, кто находится рядом ударной волной и более чем двумя тысячами стальных шариков.