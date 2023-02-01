Украинские войска закладывают в Донбассе многочисленные мины и устраивают ловушки для мирного населения и российских военных. Об этом доложил офицер-инструктор Международного противоминного центра ВС РФ с позывным Курган.
Он сообщил, что подразделения ВСУ оставляют ловушки с использованием противопехотных мин ОЗМ-72, известных также как «лягушка». Офицер объяснил, что при срабатывании мина отлетает на метр, а потом взрывается и поражает всех, кто находится рядом ударной волной и более чем двумя тысячами стальных шариков.
Помимо этого, украинские националисты нередко минируют брошенную технику, трупы и банки из-под тушенки и сгущенки.
«Довольно часто устанавливают противотанковые мины на большую глубину, чтобы подрыв техники происходил не сразу, а через некоторое время, когда машины раскатают колею. Кроме того, такие мины довольно сложно обнаружить щупами и миноискателями», — сообщил Курган.
Военный добавил, что иногда украинские военные устанавливают сразу противотанковые и противопехотные мины, чтобы сначала взрывалась одна, а потом вторая. Также солдаты ВСУ использовали противодесантные мины типа ПДМ-1 весом до 60 килограммов в приморских районах, в частности в Мариуполе.
Ранее полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Украина в скором времени может оказаться под угрозой исчезновения, передает «Царьград».