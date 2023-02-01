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Похудевший до неузнаваемости Саакашвили показал на судебном заседании торчащие ребра

Политика
Похудевший до неузнаваемости Саакашвили показал на судебном заседании торчащие ребра

Бывший грузинский лидер Михаил Саакашвили принял участие в дистанционном судебном заседании. В рамках мероприятия исхудавший до неузнаваемости политик продемонстрировал свое физическое состояние.

На видеозаписи с камеры экс-президента видно, что за время лечения он потерял несколько десятков килограммов. Кожа на теле провисла, и из-под нее торчат ребра. Их Саакашвили попытался продемонстрировать участникам заседания.

Напомним, что проблемы со здоровьем начались у экс-президента после возвращения в Грузию, где он сразу же был помещен под стражу. Сообщалось, что Саакашвили мог отравиться тяжелыми металлами.
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