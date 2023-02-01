Косметолог Моржанаева перечислила опасные последствия умывания туалетным мылом

В разговоре с «Газетой.Ru» Моржанаева отметила, что в состав туалетного мыла обычно входят такие опасные для кожи лица компоненты, как красители, ароматизаторы, животные и растительные жиры. При регулярном использовании такого мыла нарушается кислотно-щелочной баланс, считает дерматолог. Она убеждена, что таким образом можно спровоцировать не только покраснения, но и дерматологические болезни.