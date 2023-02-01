Минобороны Польши призвало «защитить исконно польские земли» на Украине

Об присутствии польских военнослужащих в боевых действиях на стороне ВСУ известно уже давно. В частности, они принимали участие в наступлении украинской армии в Харьковской области. Также поляки присутствуют на Бахмутском направлении, где в настоящее время продвигаются штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Кроме того, большинство поставленных Варшавой САУ «Краб» укомплектованы польскими экипажами.