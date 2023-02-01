Минобороны Польши призвало «защитить исконно польские земли» на Украине

Варшава, 1 февраля. Министерство обороны Польши начало поиск добровольцев для участия в конфликте на Украине. Социальная реклама с призывом «защитить исконно польские земли» появилась в варшавском метро.
В частности, борды, которые были замечены на станциях столичной подземки, призывают граждан «становиться танкистами», чтобы в составе экипажей Leopard защитить интересы Варшавы на Украине.
И если сама рекрутинговая кампания «Стань солдатом Речи Посполитой» была запущена еще несколько лет назад, то призывы о защите интересов Польши на территории «незалежной» начали распространяться лишь сейчас.
Объявления о поиске танкистов появились в Варшаве после того, как стало известно о предстоящих поставках Киеву западной бронетехники. Как отмечали эксперты, отсутствие в ВСУ подготовленных экипажей существенно замедлит появление этой техники на поле боя. А наспех обученные танкисты едва ли смогут раскрыть весь потенциал «Леопардов», «Челленджеров» или «Абрамсов».
Об присутствии польских военнослужащих в боевых действиях на стороне ВСУ известно уже давно. В частности, они принимали участие в наступлении украинской армии в Харьковской области. Также поляки присутствуют на Бахмутском направлении, где в настоящее время продвигаются штурмовые отряды ЧВК «Вагнер». Кроме того, большинство поставленных Варшавой САУ «Краб» укомплектованы польскими экипажами.
Ранее в Сети был опубликован видеоролик, в котором военнослужащие армии Польши пожаловались, что правительство Матеуша Моравецкого хотело отправить на Украину танки вместе с польскими экипажами, однако желающих участвовать в этой авантюре не нашлось.