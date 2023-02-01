Врач Чепурнов заявил, что COVID-19 был «большими учениями» перед пандемией птичьего гриппа

Распространение коронавирусной инфекции было «большими учениями» перед пандемией птичьего гриппа. Об этом предупредил вирусолог Александр Чепурнов.
По его словам, мутации птичьего гриппа могут грозить человечеству новой и более опасной пандемией. Именно поэтому сейчас важно приступить к созданию сильнодействующей вакцины против этой инфекции.
«Опасения того, что произойдет его мутация в сторону штаммов, которые будут способны передаваться от человека к человеку, существуют уже несколько лет, они подтверждены научными исследованиями», — сообщил медик в беседе с «Ведомостями».
В России случаи обнаружения птичьего гриппа у людей не зарегистрированы. Однако инфекция периодически встречается среди пернатых. Вирусолог считает, что пандемия этой инфекции по масштабу может перерасти COVID-19.