Нутрициолог Добровольская перечислила продукты, которые провоцируют появление целлюлита

Употребление определенных продуктов может стать одной из причин развития целлюлита. Об этом заявила врач-нутрициолог Алена Добровольская. Она рассказала, какими продуктами не стоит злоупотреблять.
Медицинский специалист утверждает, что из рациона питания необходимо исключить так называемый «пищевой мусор». К этой категории относятся фастфуд, чипсы, сухарики и другие снэки. Также нутрициолог рекомендует сократить потребление изделий из пшеничной муки для профилактики появления целлюлита. Опасность могут представлять и блюда с соевым соусом и майонезом, сообщает «Газета.Ru».
Чрезмерное потребление определенных напитков также может грозить образованием целлюлита. Речь идет, в частности, об употреблении большого количества кофе, сладких газированных напитков и соков.