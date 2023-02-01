Нутрициолог Добровольская перечислила продукты, которые провоцируют появление целлюлита

Медицинский специалист утверждает, что из рациона питания необходимо исключить так называемый «пищевой мусор». К этой категории относятся фастфуд, чипсы, сухарики и другие снэки. Также нутрициолог рекомендует сократить потребление изделий из пшеничной муки для профилактики появления целлюлита. Опасность могут представлять и блюда с соевым соусом и майонезом, сообщает «Газета.Ru».