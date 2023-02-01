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Нутрициолог Добровольская перечислила продукты, которые провоцируют появление целлюлита

Общество
Нутрициолог Добровольская перечислила продукты, которые провоцируют появление целлюлита

Употребление определенных продуктов может стать одной из причин развития целлюлита. Об этом заявила врач-нутрициолог Алена Добровольская. Она рассказала, какими продуктами не стоит злоупотреблять.

Медицинский специалист утверждает, что из рациона питания необходимо исключить так называемый «пищевой мусор». К этой категории относятся фастфуд, чипсы, сухарики и другие снэки. Также нутрициолог рекомендует сократить потребление изделий из пшеничной муки для профилактики появления целлюлита. Опасность могут представлять и блюда с соевым соусом и майонезом, сообщает «Газета.Ru».

Чрезмерное потребление определенных напитков также может грозить образованием целлюлита. Речь идет, в частности, об употреблении большого количества кофе, сладких газированных напитков и соков.
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