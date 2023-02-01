Сотрудника полиции задержали в Краснодарском крае за ДТП с пешеходом на зебре

В ГУ МВД России по региону проводится проверка по факту ДТП. ДТП произошло 28 января на пересечении улиц Вольной и Либкнехта в Усть-Лабинске. Водитель KIA Rio не затормозил и сбил пенсионера, который переходил дорогу. После этого он скрылся с места аварии.